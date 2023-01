Decreto Aiuti quater: Di Maggio (Fd'I), ulteriore tassello in difesa famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene l'approvazione del decreto Aiuti quater da parte della Camera. Come Fratelli d'Italia siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto: 9 miliardi per fronteggiare la crisi energetica. Mettiamo a segno un ulteriore tassello in difesa di famiglie e imprese italiane. Con questo provvedimento gettiamo le basi per consentire l'estrazione di gas italiano. Abbiamo imboccato la strada giusta che intendiamo perseguire con convinzione e concretezza". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Grazia Di Maggio. (Com)