Vaticano: Papa a forze dell'ordine, mi vergogno a disturbarvi

- Questa mattina Papa Francesco ha ricevuto in udienza i dirigenti e il personale dell'Ispettorato di Pubblica sicurezza presso il Vaticano. Ai presenti il Santo Padre ha confidato: "A me vergogna disturbarvi tanto, io vorrei andare da solo e niente, mi vergogno, ma grazie, si deve fare". Il Pontefice ha aggiunto: "Questo incontro mi offre l'opportunità di rinnovare a ciascuno di voi l'espressione della mia sentita gratitudine per il servizio che svolgete con abnegazione e spirito di sacrificio". Francesco ha quindi ringraziato per l'impegno "generoso in occasione dei miei spostamenti nella città di Roma e nelle visite pastorali in Italia. Per tutto questo ribadisco di cuore la mia stima e il mio apprezzamento per la disponibilità e per il servizio attento e qualificato. Esso, mentre obbedisce ai vostri compiti come funzionari dello Stato Italiano, manifesta anche le buone relazioni che esistono fra l'Italia e la Santa Sede". (Civ)