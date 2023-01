Giubileo 2025: Mantovano, occasione per realizzare lavori importanti per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giubileo del 2025 “sarà l’occasione per realizzare lavori importanti per la città”. Così il sottosegretario alla Presidenza del consiglio, Alfredo Mantovano, illustrando il Dpcm che approva e avvia le opere essenziali e indifferibili che consentono alla città di Roma Capitale di accogliere i pellegrini e i turisti in vista del Giubileo 2025 della Chiesa Cattolica. Il Giubileo, ha poi aggiunto, non è un evento come tutti gli altri e “conferma la centralità di Roma. Verranno milioni di persone da tutto il mondo e gli operatori economici della Capitale respireranno dopo anni difficili del Covid e della guerra in ucraina”, ha concluso. (Rin)