Ambiente: Wwf, bene Pichetto Fratin su commissione per attuare riforma

- "Siamo estremamente soddisfatti dell'impegno annunciato dal ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin di istituire un'apposita Commissione per dare un seguito normativo ai principi costituzionali della tutela ambientale, della biodiversità e degli habitat e dell'interesse delle generazioni future introdotti un anno fa". Lo afferma il presidente del Wwf Italia Luciano Di Tizio dopo l'annuncio fatto dal ministro dell'Ambiente e della sicurezza Energetica all'incontro "Valore Natura" in svolgimento oggi a Roma. "Mentre le tematiche più specificatamente ambientali come bonifiche, rifiuti, processi valutativi ed autorizzativi, gestione dei distretti idrografici, sono organicamente trattate in un codice, i temi della tutela della natura sono polverizzati in una molteplicità di norme a volte contraddittorie. Ad esempio la tutela della fauna che avviene tramite la legge sulla caccia", aggiunge. "Si tratta di un'esigenza più volte richiamata dal Wwf che ha chiesto una legge delega che consentisse di accelerare il percorso normativo e l'istituzione di un Garante della Natura, cioè di un Autority che faciliti una corretta ed omogenea applicazione normativa dal livello comunitario a quello regionale", conclude Di Tizio. (Rin)