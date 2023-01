Decreto Ong: Russo (FI), basta propaganda, decreto è legittimo e necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Il disegno di legge che reca disposizioni urgenti per la gestione dei migranti vuole assicurare l'incolumità delle persone recuperate in mare e allo stesso tempo è finalizzato a tutelare la sicurezza pubblica. Non si tratta di ritardare le operazioni di soccorso, ma, al contrario, di imporre che queste si svolgano rispettando un sistema di regole efficaci, fugando ogni dubbio sulle reali intenzioni di chi finanzia queste missioni private". Lo ha detto Paolo Emilio Russo, deputato di Forza Italia, intervenendo in Aula a Montecitorio durante la discussione sulle pregiudiziali al decreto Ong. "L'esigenza di condividere e poi imporre regole agli operatori di soccorso in mare non è certo frutto di chissà quale riflesso condizionato del centrodestra, di scarsa attenzione ai diritti umani o ai destini di migliaia di rifugiati. È una esigenza più volte condivisa da esponenti del Partito democratico" e "nella legislatura che si è appena conclusa, il tema dello sbarco dei migranti è stato oggetto di ben tre decreti legge. Perché allora c'erano 'necessità e urgenza' e oggi invece no? È il solito relativismo culturale al quale, però, non ci vorremmo abituare mai", ha proseguito il deputato azzurro. "Il decreto è a nostro avviso pienamente conforme alla Costituzione, rappresenta un atto legittimo e, anzi, necessario, ma, ovviamente, non basta. Dobbiamo salvare tutte le vite umane. Per questo, in linea con l'esperienza di successo dei governi di centrodestra guidati dal presidente Berlusconi, l' esecutivo si è già messo al lavoro per stringere accordi con i Paesi di partenza dei migranti", ha aggiunto ancora. "Nemmeno un bambino deve rischiare la vita su un'imbarcazione non sicura, nessun uomo e nessuna donna devono rimanere ostaggio del mare per troppo tempo. Non ci siamo 'noi e voi', non è più il momento di fare propaganda, è il momento di fare", ha concluso, annunciando il voto contrario di Forza Italia alla pregiudiziale. (Rin)