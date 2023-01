Americhe: arbitrato commerciale rende più flessibile regole di origine automobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico e Canada hanno visto riconosciute le loro ragioni in una controversia con gli Stati Uniti circa le regole di produzione di automobili, così come previsto dal trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca). Un testo che concede l'esenzione dai dazi totale alla vendita delle vetture, solo nel caso le parti fondamentali siano prodotti nel continente. La commissione, contro il parere di Washington, ha stabilito che queste parti - motore, albero di trasmissione, carrozzeria e altri - possono avere anche solo il 75 per cento di "contenuto regionale". Di fatto, se uno di questi componenti essenziali sono prodotti almeno per tre quarti con pezzi che vengono da uno dei tre Paesi, possono essere considerati "americani" a tutti gli effetti e poter essere immersi nel mercato senza rincari al passaggio delle frontiere. (segue) (Mec)