Americhe: arbitrato commerciale rende più flessibile regole di origine automobili (2)

- I produttori stranieri di automobili con base negli Usa (BMW, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota e Volkswagen), avevano chiesto alla Casa Bianca di recedere da una interpretazione restrittiva del trattato. I media messicani sottolineano peraltro l'importanza di un pronunciamento che non solo mette ordine in un asset commerciale fondamentale per l'economia regionale, ma mette anche alla prova il sistema di risoluzione delle controversie dell'Uscma. Il Messico, fa sapere il ministero dell'Economia in una nota, "inizierà nei prossimi giorni un processo di dialogo e cooperazione con i suoi partner commerciali" proprio sulle conclusioni della commissione. "Il Messico ribadisce il suo impegno a usare il dialogo come il miglior strumento per rafforzare l'integrazione commerciale dell'America del nord", ha aggiunto il ministero. (Mec)