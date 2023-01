Giubileo 2025: Gualtieri, con Dpcm siamo nelle condizioni di partire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quello di oggi è un atto fondamentale e ringrazio il governo per aver lavorato tempestivamente. Siamo nelle condizioni di partire con interventi fondamentali per sostenere un evento di straordinario rilievo”. Lo ha affermato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che questa mattina ha illustrato il Dpcm che approva e avvia le opere essenziali e indifferibili che consentono alla città di Roma Capitale di accogliere i pellegrini e i turisti in vista del Giubileo 2025 della Chiesa Cattolica. (Rin)