Agricoltura: la sfida del cambiamento e l'apporto della finanza, convegno a Milano il 19 gennaio

- Spinta dalle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, l'agricoltura ha avviato un profondo processo di cambiamento verso un modello di produzione più avanzato e sostenibile. L'attuale fase di crisi economica internazionale costringe tuttavia il settore a riflessioni ampie sulle scelte da compiere per garantire redditività, occupazione e competitività. Queste considerazioni sono alla base del convegno "Agricoltura in transizione. L'apporto della finanza nella sfida del cambiamento", in programma a Palazzo Edison di Foro Buonaparte a Milano, Sala degli Azionisti giovedì 19 gennaio, alle ore 17, a cui parteciperà il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti insieme ad alcune personalità del mondo finanziario italiano e dell'informazione economica. "Valorizzare la filiera agroalimentare italiana significa valorizzare l'Italia - sottolinea il Giansanti - Le istituzioni sono coscienti dell'importanza del settore, che è cresciuto e si è evoluto fino ad essere la prima voce del nostro Pil. Accompagnare la crescita di questa filiera è una sfida verso nuove frontiere: non solo quelle della produzione di eccellenze agricole e alimentari, ma anche di materie prime, di energia rinnovabile, con l'obiettivo di essere sempre più determinante nella transizione ecologica e nella manutenzione attiva del paesaggio italiano. In questo contesto la finanza riveste un ruolo di primo piano". (segue) (Com)