Piemonte: Confagricoltura, neanche le feste rilanciano il comparto frutta, vendite giù di oltre il 10 per cento

- Se le feste natalizie rappresentano storicamente un periodo ottimale per le vendite di prodotti agroalimentari, con l'ortofrutta pronta a imbandire le tavole degli italiani, le scorse settimane hanno tristemente smentito questa tradizione, con il comparto frutticolo che ha chiuso l'anno con numeri nettamente al ribasso, per quanto riguarda i consumi da parte delle famiglie. Lo ha reso noto Confagricoltura Piemonte in un comunicato stampa. "Tra la crescita dell'inflazione e le tante difficoltà economiche che si stanno susseguendo nemmeno le Feste hanno rilanciato il comparto della frutta, già segnato dall'emergenza siccità e dal caro bollette e materiali - ha sottolineato Michele Ponso presidente della sezione Frutta di Confagricoltura Cuneo e della Fnp frutticola di Confagricoltura -. (segue) (Rpi)