Piemonte: Confagricoltura, neanche le feste rilanciano il comparto frutta, vendite giù di oltre il 10 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si parla di un crollo nelle vendite di oltre il 10 per cento rispetto all'anno scorso, in un periodo in cui solitamente i consumi salgono: siamo arrivati ad un punto di non ritorno. Per questo siamo in assiduo contatto con i vertici nazionali di Confagricoltura per ribadire al Ministero la drammatica situazione", ha continuato Ponso.Il presidente di Confagricoltura Piemonte ha spiegato che, "le vendite sono il riflesso del periodo che stiamo vivendo. A questo punto, dobbiamo necessariamente interrogarci su come ripensare l'intero comparto. Nel breve termine è indispensabile l'intervento dello Stato a favore delle aziende per integrare le perdite o perlomeno aiutarle a rientrare degli extra costi di produzione", ha concluso. (Rpi)