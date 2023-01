Terremoto: Fd'I, soddisfazione per deroga contratti personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo soddisfazione per il decreto legge con il quale il governo interviene in materia di ricostruzione post sisma, introducendo una norma fondamentale per il personale che nei Comuni e nelle Regioni opera per la ricostruzione. È stata introdotta una deroga sul limite massimo di durata dei contratti a tempo determinato di quelle professionalità che, superando il limite dei rinnovi previsti dalle norme ordinarie, rischiavano di dover interrompere il loro rapporto di lavoro. Queste risorse umane infatti, rappresentano una componente fondamentale per la ricostruzione e un patrimonio di professionalità. Un'altra significativa dimostrazione dell'attenzione di questo governo per i territori colpiti dal sisma e della volontà di proseguire con pragmatismo i lavori di ricostruzione". Lo dichiarano in una nota i senatori di Fratelli d'Italia Guido Castelli, futuro commissario straordinario per il sisma 2016, Elena Leonardi, Guido Quintino Liris e Etelwardo Sigismondi. (Com)