Sardegna: aumento per gettoni consiglieri comunali, via libera in commissione Bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gettone più alto per i consiglieri comunali a seconda del numero di abitanti. Lo prevede un emendamento alla finanziaria che dovrebbe avere il via libera oggi dalla Commissione Bilancio. I consiglieri percepirebbero fino a 38 euro per ogni seduta di Consiglio o di commissione nei Comuni fino a cinquemila abitanti, 54 euro in quelli tra i cinquemila e i diecimila, 64 euro in quelli tra i diecimila e i quindicimila, 100 euro nei centri tra i trentamila e i centomila e 150 euro nei Comuni che superano i 150mila abitanti. In precedenza la Regione aveva adeguato le indennità di sindaci e amministratori locali con la finanziaria 2022. La commissione bilancio ha esaminato i primi 8 articoli del testo: il via libera dovrebbe arrivare entro venerdì per poi approdare in aula il prossimo 24 gennaio. (Rsc)