Polonia: portavoce governo su Leopard all’Ucraina, vogliamo spingere altri Paesi a fare altrettanto

- L’obiettivo della Polonia è di sollecitare altri Paesi a seguire il suo esempio nella fornitura di armamenti avanzati all’Ucraina. E’ quanto emerge dalle dichiarazioni del portavoce del governo di Varsavia, Piotr Muller, all’emittente “Tvp Info”. “Se non difendiamo l’Ucraina indipendente, noi saremo il prossimo obiettivo” della Russia, ha detto Muller. “Bisogna dirlo chiaro e tondo: se l’Ucraina perde, perde anche la Polonia perché saremo il prossimo obiettivo delle attività militari russe, oppure la Lituania, l’Estonia o la Lettonia, perché siamo sulla più vicina linea di un fronte potenziale”, ha continuato il portavoce. “Il nostro obiettivo è che l’Ucraina si difenda e per fare ciò ha bisogno di armamenti. Questo tipo di pressione politica ha lo scopo di sollecitare l’effetto che altri Paesi europei si uniscano”, ha dichiarato Muller in riferimento all’annuncio fatto ieri a Leopoli dal presidente polacco, Andrzej Duda, ossia che la Polonia fornirà “una compagnia di carri armati Leopard nel quadro della costruzione di una coalizione internazionale”. (Vap)