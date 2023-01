Abruzzo: Cna su superbonus, 2022 si chiude con 2 miliardi di interventi e 10 mila cantieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie a questa misura - aggiunge Calice - il mondo delle costruzioni ha vissuto una fase di rilancio dopo anni di stasi, ma l'incertezza che via via ne ha già contrassegnato il travagliato cammino, con continui cambi delle norme in corso d'opera, ha già provocato danni rilevanti a tante imprese: il continuo tira e molla sulla data per la presentazione delle asseverazioni 2022 ha provocato, secondo CNA Costruzioni nazionale, danni a oltre 50mila aziende: in pratica, le difficoltà di cessione dei crediti, trasformatesi in un autentico blocco, sono state amplificate da queste continue incertezze". In dettaglio, delle 10.080 asseverazioni certificate dall'Enea in Abruzzo, 1.893 si riferiscono a condomini (18,8 per cento del totale), 6.078 a edifici unifamiliari (60,3 per cento), 2.109 a unità immobiliari "funzionalmente indipendenti" (20,9 per cento). Quanto agli importi, detto che il valore complessivo supera il miliardo e 131 milioni, il totale degli investimenti per lavori conclusi e ammessi a detrazioni sfiora il miliardo e mezzo di euro. Infine, il valore medio degli investimenti: oltre 650 mila euro per i condomini, oltre 113 mila per gli edifici unifamiliari, oltre 97 mila per le unità immobiliari "funzionalmente indipendenti". (Gru)