Economia: Imperiale lancia la rivista Infosfera (2)

- Sul crinale che tiene unite innovazione e sostenibilità si intrecciano significativi contributi. Il Cavaliere del Lavoro Franco Bernabè ha sottolineato il potenziale "trasformativo" delle tecnologie pulite. Aspetto messo in luce anche dal direttore Italia di Enel, Nicola Lanzetta, che ha invitato a considerare la nascita di filiere tecnologiche totalmente nuove. Invito che, da un fronte senz'altro diverso, è arrivato da Umberto Minopoli, Presidente dell'Associazione Nucleare Italiana, che illustra come il nucleare sia una fucina di tecnologie abilitanti anche in ambiti più larghi di quello energetico. Cosimo Accoto, autore di una originale trilogia sulla civiltà digitale, ha illustrato alcuni aspetti della filosofia di Industria 4.0, e Antony Elliott, tra i pensatori più influenti al mondo sui temi legati all'impatto sociale delle nuove tecnologie, parla della "cultura dell'intelligenza artificiale". C'è questo e c'è molto altro: dalle innovazioni introdotte da WindTre sulla "digitalizzazione dell'acqua" illustrate da Giacomo Sarti, direttore Business Unit Top & Large di WindTre, al lavoro che player com Tim e Google stanno svolgendo sul Cloud a servizio delle Pmi; dalle novità che sul fronte euroatlantico arrivano dall'iniziativa del Transatlantic Investment Committe, qui illustrate dal suo ispiratore Andrea Gumina, presidente dell'Associazione Amerigo, al mondo sempre in evoluzione dell'agricoltura 4.0 riportato da Federico Maffezzoli, ricercatore dell'Osservatorio Smart Agrifood. Puntuali e ricche di dati utili a leggere lo scenario dell'innovazione legato alle Pmi e al Mezzogiorno sono i contributi di Salvio Capasso, Responsabile del Servizio Imprese & Territorio di SRM, e di Silvia Petrone e Marco Pini dell'Istituto Tagliacarne. Come sempre, ospitiamo la nota su ricerca e tecnologia a firma di Luigi Nicolais. Il tutto, come sottolinea Maurizio Manfellotto, presidente del Campania DIH, stando sempre dalla parte del cambiamento. (Ren)