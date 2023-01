Iran-Ucraina: ambasciatore in Italia, abbiamo fornito a Russia numero esiguo droni prima della guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione tra Iran e Russia “nel campo della difesa non è nuova” e prima dell’inizio della guerra in Ucraina, Teheran “aveva fornito un numero esiguo di droni ai russi, ma tali velivoli non hanno nulla a che fare con notizie di aeromobili senza pilota abbattuti da forze ucraine”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore iraniano in Italia, Mohammad Reza Sabouri, nella sua prima conferenza stampa dopo la presentazione delle lettere credenziali al presidente Sergio Mattarella. “Noi abbiamo protestato con la Russia per un eventuale utilizzo dei droni iraniani, quei pochi droni venduti, e i russi hanno smentito il loro utilizzo nella guerra in Ucraina”, ha dichiarato. (Res)