Marocco: dal 2 a 7 maggio il Salone internazionale dell’agricoltura su sovranità alimentare

20 luglio 2021

- Dopo tre anni di assenza, torna il Salone internazionale dell’agricoltura in Marocco (Siam) dal 2 al 7 maggio. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Ya Baladi”, la15 esima edizione del salone si svolgerà all’insegna del tema: “Green Generation, per una sovranità alimentare sostenibile” e riunirà tutti gli attori del settore agricolo. Per questa edizione, il salone ha scelto il Regno Unito come ospite d'onore. “È un piacere essere l'ospite d'onore. Questa è una grande opportunità per presentare l'esperienza britannica nel settore e per sostenere e sfruttare il potenziale della cooperazione tra i due Paesi”, ha dichiarato l'ambasciatore del Regno Unito in Marocco, Simon Martin, durante una conferenza stampa organizzata per la presentazione del salone. “Siam è un evento importante che inquadra l’agenda agricola del Marocco”, ha affermato da parte sua il ministro dell’Agricoltura, della pesca marittima, dello sviluppo rurale e delle risorse idriche e forestali del Regno nordafricano, Mohamed Sadiki, ricordando l’impatto della filiera sui produttori locali. “Il Salone è un’opportunità affinché tutti monitorino e rimangano informati sui nuovi sviluppi”, ha concluso il ministro. (Mar)