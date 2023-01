Carburanti: Cattaneo (FI), fatta operazione razionale ma pronti a intervenire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulle accise abbiamo fatto un'operazione razionale: abbiamo usato il miliardo di euro al mese che costava il taglio delle accise, misura che andava indistintamente a tutti, per destinarlo in maniera mirata alle famiglie e alle imprese messe in difficoltà dal caro collette. E' una scelta che rivendichiamo, pronti a modularla a seconda dell'andamento dei prezzi di mercato. Se, grazie al price cap, il prezzo dell'energia dovesse continuare a scendere e quello dei carburanti dovesse risalire, siamo pronti a introdurre dei correttivi modulando l'intervento". Lo ha detto a Sky Tg24 il presidente dei deputati di Forza Italia, Alessandro Cattaneo. (Rin)