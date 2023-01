Carceri: ispettore cappellani penitenziari, troppi detenuti abbandonati a se stessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2022 si è chiuso con 84 suicidi in carcere. Colpa non solo del sovraffollamento e "della mancanza di risorse e di personale", spiega don Raffele Grimaldi, ispettore generale dei cappellani del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, ma anche della perdita della speranza. "Non si riesce ad arrivare a tutti e quindi le persone più fragili finiscono per urlare la loro disperazione attraverso questi gesti estremi", continua nell’intervista che "Famiglia cristiana" pubblica questa settimana. "A volte si tratta di persone che sono quasi alla fine della loro pena, ma scelgono di suicidarsi per non andare incontro ad altre difficoltà. Hanno paura della realtà fuori dal carcere perché tante volte manca l’accoglienza, non hanno famiglia, non hanno lavoro, non hanno casa. Pensano che non saranno sostenuti nelle prime necessità. Sono disperati". L’ispettore si augura che il nuovo governo prenda in mano la situazione senza isolare il carcere in un ghetto. L’intervista è parte di un’ampia inchiesta che il settimanale da oggi in edicola dedica ai problemi degli istituti di pena. Tra i servizi, il processo per le violenze sui detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il servizio navetta "41 bus" da Napoli al carcere di Voghera. (Rin)