Milano: Sala, città a 30 all'ora non può essere unica soluzione, non applicabile ovunque

- L'idea di una Milano interamente ai 30 all'ora "al momento è uno stimolo che ci dà il consiglio comunale" ma non è applicabile su tutta la città e "non può essere l'unica soluzione, ci devono essere anche altre componenti e un modo diverso di muoversi. Ad oggi non so dire se è realistico immaginare il 1 gennaio 2024, posso confermare che ci stiamo lavorando, anche tramite Amat". Lo ha affermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del congresso Cgil alla Camera del Lavoro. "Credo che si debba analizzare la questione della mobilità - ha aggiunto Sala - ed è quello che già sto facendo anche in senso più largo. Va verificato e gli uffici ci stanno lavorando, dove si può applicare: non su tutta la città". (Rem)