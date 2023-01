Milano: Sala, a breve convocherò tassisti, sono parte del tema mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taxi e licenze sono una parte del tema della mobilità e per questo "prevedo di convocare abbastanza a breve i tassisti", come anche di gestire "regole di accesso al centro, che è una tematica delicata". Lo ha affermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del congresso della Cgil alla Camera del Lavoro. "Quello che cercherò di proporre alla città - ha aggiunto - è quello che vedo accadere nelle grandi città internazionali. Verso fine mese sarò a Londra per incontrare il sindaco e verificare quello che Londra sta facendo. La stessa operazione la farò su Parigi". (Rem)