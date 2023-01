Lavoro: Calderone, il 26 gennaio tavolo tecnico su alternanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 26 gennaio ci sarà un primo incontro specifico sul tema dell'alternanza scuola-lavoro. Lo ha annunciato - secondo quanto si apprende - il ministro del Lavoro Marina Calderone durante il tavolo con le parti sociali in corso al ministero sul tema della sicurezza sul lavoro. La volontà del ministro è di fissare dei tavoli tecnici ogni 15 giorni con i soggetti coinvolti per approfondire i temi specifici, come gli stage e i tirocini, e arrivare in tempi brevi "ad una strategia più ampia".(Rin)