Regno Unito: sindaco Londra, serve "discussione pragmatica" su rientro nel mercato unico

- Il sindaco laborista di Londra, Sadiq Khan, chiede una “discussione pragmatica” sulla possibilità che il Regno Unito rientri nel mercato unico europeo. E? Quanto dirà questa sera in un discorso alla Mansion House di Londra, del quale alcuni estratti sono stati diffusi dal quotidiano "The Guardian". Khan sosterrà che i politici "non possono tacere" sui danni che sta causando la Brexit: "I ministri sembrano aver sviluppato un'amnesia selettiva quando si tratta di una delle cause profonde dei nostri problemi. La Brexit non può essere cancellata dalla storia". “Dopo due anni di negazione ed evitamento, dobbiamo confrontarci con la dura realtà: la Brexit non ha funzionato”, reputa il primo cittadino della capitale britannica. (Rel)