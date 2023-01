Perù: proteste anti governative, un morto e 34 feriti a Cusco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Otarola ha per questo chiesto al parlamento di poter esercitare per 90 giorni il potere di legiferare in materia economica, fiscale e di attenzione alla popolazione. Un ombrello legale con il quale, oltre ad erogare gli assegni in favore delle vittime, il governo pensa di lanciare il "Con Punche Perù", programma di ripresa di 2.500 opere oggi paralizzate. E sempre nell'ottica di una riattivazione dell'economia nazionale, il ministero dell'Energia e delle miniere promuove l'ampliamento della rete di distribuzione di gas naturale per garantire a oltre centomila nuove utenze. Otarola ha annunciato altri investimenti per infrastrutture idriche, di edilizia popolare e in favore dell'agricoltura. (segue) (Brb)