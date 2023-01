Roma: Campidoglio, Gualtieri a Cuba in viaggio privato a sue spese, incontri cortesia su Expo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha effettuato un viaggio privato a Cuba, "a proprie spese, nel corso del quale ha avuto incontri di cortesia con il vice ministro vicario degli esteri e il Governatore de l’Havana, per illustrare la candidatura di Roma all’Expo e parlare della cooperazione tra le due capitali". Lo precisa in una nota l'ufficio stampa del Campidoglio, in merito alle affermazioni del consigliere della lista "Raggi" De Sanctis. (Com)