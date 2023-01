Montenegro: presidente Djukanovic oggi in visita in Ungheria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Montenegro Milo Djukanovic si trova oggi in visita di lavoro in Ungheria. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtcg" secondo cui il presidente montenegrino terrà un incontro con l'omologa ungherese, Katalin Novak e vedrà anche il primo ministro ungherese, Viktor Orban. La visita in Ungheria sarà l'occasione anche per incontrare i rappresentanti di rinomate aziende ungheresi che operano in Montenegro.(Seb)