Agroalimentare: Coldiretti Lombardia, + 10 per cento export di vino, ma preoccupa l'aumento dei costi

- Le esportazioni di vino lombardo crescono del 10 per cento in un anno, ma sul settore gravano diverse minacce, dagli aumenti dei costi produttivi al rischio di un nuovo protezionismo alimentato dagli allarmi salutistici in etichetta come per le sigarette. È quanto afferma la Coldiretti Lombardia sulla base dei dati Istat relativi ai primi 9 mesi del 2022, in riferimento all’autorizzazione Ue concessa all’Irlanda che potrà adottare un’etichetta per vino, birra e liquori con avvertenze terroristiche, che non tengono conto delle quantità, come “il consumo di alcol provoca malattie del fegato” e “alcol e tumori mortali sono direttamente collegati” nonostante i pareri contrari di Italia, Francia, Spagna e altri sei Stati Ue, che considerano la misura una barriera al mercato interno, e l’annuncio della stessa Commissione di possibili iniziative comuni sull’etichettatura degli alcolici. Nei vigneti – precisa la Coldiretti Lombardia – si registrano rincari che vanno dal +170 per cento dei concimi al +129 per cento per il gasolio. Una bottiglia di vetro – spiega la Coldiretti – costa fino al 50 per cento in più rispetto allo scorso anno, mentre il prezzo dei tappi ha superato il 20 per cento per quelli di sughero e addirittura il 40 per cento per quelli di altri materiali. Per le gabbiette per i tappi degli spumanti gli aumenti sono nell’ordine del 20 per cento ma per le etichette e per i cartoni di imballaggio si registrano rispettivamente rincari del 35 per cento e del 45 per cento, secondo l’analisi Coldiretti. (segue) (Com)