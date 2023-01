Agroalimentare: Coldiretti Lombardia, + 10 per cento export di vino, ma preoccupa l'aumento dei costi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giusto impegno dell’Unione per tutelare la salute dei cittadini – continua la Coldiretti Lombardia – non può tradursi in decisioni semplicistiche che rischiano di criminalizzare ingiustamente singoli prodotti indipendentemente dalle quantità consumate. Nel caso specifico – prosegue la Coldiretti – è del tutto improprio assimilare l’eccessivo consumo di superalcolici tipico dei Paesi nordici al consumo moderato e consapevole di prodotti di qualità ed a più bassa gradazione come la birra e il vino, che in Italia è diventato l’emblema di uno stile di vita lento, attento all’equilibrio psico-fisico che aiuta a stare bene con se stessi, da contrapporre all’assunzione sregolata di alcol. Per l’Italia si tratta di difendere un settore del Made in Italy che fattura complessivamente 14 miliardi di euro, registra un record storico delle esportazioni nel mondo per un valore vicino agli 8 miliardi di euro nel 2022 e offre opportunità di lavoro a1,3 milioni nei più diversi ambiti grazie ad una produzione – sottolinea la Coldiretti – destinata per circa il 70 per cento a Docg, Doc e Igt con 332 vini a denominazione di origine controllata (Doc), 76 vini a denominazione di origine controllata e garantita (Docg), e 118 vini a indicazione geografica tipica (Igt) riconosciuti in Italia e il restante 30 per cento per i vini da tavola. In Lombardia – conclude la Coldiretti regionale – circa il 90 per cento della produzione è destinata a vini di qualità grazie a 5 DOCG, 21 DOC e 15 IGT. Gli ettari destinati a vigneto sono oltre 20 mila: le province più “vinicole” sono Pavia e Brescia, seguite da Mantova, Sondrio, Bergamo, Milano e Lodi (con le colline fra San Colombano e Graffignana). (Com)