Sport: "Run Rome The Marathon", già 10.000 gli iscritti

- Inizia con una bella notizia il 2023 per Run Rome The Marathon che anche nel 2022 si è confermata quale la maratona italiana più partecipata con 8.396 maratoneti che hanno tagliato il traguardo. Era marzo e l'Italia così come il resto del mondo stavano faticosamente tentando di uscire dalla pandemia, i viaggi dall'estero erano ancora limitati, si arrivava in tutt'altro scenario avendo anche disputato la precedente maratona solo sei mesi prima, nel settembre 2021 con quell'emozionante e unica Alba Special Edition con start della gara alle 6.45 del mattino. Il prossimo 19 marzo 2023 alla partenza dai Fori Imperiali saranno senz'altro molti di più i runner desiderosi di correre sulle strade di Roma per tagliare il traguardo guardando il Colosseo, il contatore dei partecipanti registrati ha superato le 10mila presenze. Un risultato importante e non definitivo, le iscrizioni sono ancora aperte e a migliaia si iscriveranno ancora nelle prossime settimane. Un risultato frutto di un intenso lavoro di promozione della città e dell'evento sia sui socialweb che in presenza con expo in diverse maratone italiane ed estere, ma anche merito degli allenamenti collettivi 'Get ready' a Roma, il prossimo questo sabato 14 gennaio a Ponte Milvio, o i tanti Get Ready On Tour che si stanno svolgendo grazie ai pacer ufficiali di gara, in giro per l'Italia e l'Europa. (segue) (Com)