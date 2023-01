Sport: "Run Rome The Marathon", già 10.000 gli iscritti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi si è già iscritto, e chi lo farà nelle prossime settimane, vivrà tante emozioni come mai accaduto in una maratona: il passaggio delle Frecce Tricolori della Pattuglia Acrobativa dell'Aeronautica Militare è qualcosa di unico e straordinario, mai avvenuto in una maratona. Seguirà l'Inno di Mameli cantato dal vivo, poi sul percorso, con oltre 30 monumenti e siti storici da veder scorrere al proprio fianco, musica, giochi, pubblico, grande festa. Questo e tanto altro è Run Rome The Marathon, evento internazionale che ha anche due grandi ulteriori frecce nel proprio arco dando così la possibilità a tutti di partecipare, dai grandi ai piccini, dai più allenati ai sedentari: la staffetta solidale Run4Rome con il percorso di maratona da compiere e dividere con il proprio team di quattro persone e la Fun Run, la stracittadina da 5k, da camminare o correre a passo libero, con arrivo al Circo Massimo, ideale per famiglie e bambini ma non solo. Nel complesso si prevedono più di 30mila persone, senz'altro l'evento sportivo più partecipato d'Italia. (Com)