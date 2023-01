Energia: Foti (Fd'I), autonomia per non ricevere diktat da altri Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fra poche ore verrà convertito il decreto Aiuti quater in legge, che dà indicazioni su energia. Senza autonomia energetica siamo sottoposti ai diktat di Paesi e dittatorelli. Bisogna sbloccare gli impianti. Io auspico che si realizzino questi progetti, che abbiamo ricevuto in eredità, e che a causa di una filiera di burocrazia restano in stallo". Lo ha affermato Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ospite del programma "Coffee break", su La7. (Rin)