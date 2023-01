Carburanti: Zullo (Fd'I), Renzi parla di coerenza? Aveva promesso di abbandonare politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Renzi parla di coerenza? Non so se ridere o piangere. Onestamente questo pulpito non gli si addice proprio. Ricordo, infatti, quando disse che, se non fosse passato il referendum confermativo sulla sua riforma della Costituzione, non avrebbe fatto più politica. Ora non solo fa ancora politica, ma la fa da politicante. E questo, ripeto, non so se fa ridere o piangere". Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia, Ignazio Zullo. (Rin)