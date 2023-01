Torino: Cgil su incidente Volpiano, la drammatica striscia di infortuni prosegue senza sosta, mancano controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora un grave incidente sul lavoro nel Torinese, con 4 operai feriti, di cui 2 molto gravi, alla Providus di Volpiano, deposito di prodotti energetici a Gpl. Le parole chiave sono formazione e controlli, ma questi ultimi, benché evocati, si fanno molto poco: eppure avrebbero un effetto deterrente importante. Lo ha affermato la Cgil in una nota stampa. "La drammatica striscia di infortuni prosegue, senza sosta, anche in questi primi giorni del 2023, dopo che nel 2022 le denunce di infortunio sono aumentate del 40 per cento, e a pochi giorni dalla commemorazione, in via Genova a Torino, dei tre operai morti il 18 dicembre 2021 nel crollo di una gru. I controlli purtroppo non sembrano una priorità neanche negli annunci del nuovo Governo", ha concluso. (Rpi)