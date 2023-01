Cultura: Pirondini (M5s) su Villa Verdi, va acquisita da Stato a prescindere da costo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il governo ha risposto alla mia interrogazione sulla salvaguardia di Villa Verdi. È stata l'occasione per sottolineare che accogliamo con favore lo stanziamento di 20 milioni in legge di Bilancio, seppur da più parti giunga la notizia che la base d'asta sia di almeno 30 milioni. Per il Movimento cinque stelle va affermato un principio fondamentale: Villa Verdi non ha prezzo, per cui lo Stato deve impegnarsi ad acquisirla a prescindere dal suo costo perché si tratta di un patrimonio italiano e dell'umanità che non può essere privatizzato. Fa pensare il fatto che sia necessario evidenziare tutto questo al governo: questo tipo di operazioni dovrebbero essere assolutamente normali come avviene in altri paesi, dove a beni e siti dal valore storico artistico immensamente inferiore a Villa Verdi viene riconosciuta una tutela pubblica adeguata senza che vi sia alcun tipo di dibattito o polemica su questo". Lo afferma il capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Cultura al Senato, Luca Pirondini. (Rin)