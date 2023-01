India: capo Stato maggiore Esercito, situazione al confine con Cina stabile ma imprevedibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione al confine tra l’India e la Cina è stabile ma imprevedibile. Lo ha detto il generale Manoj Pande, capo di Stato maggiore dell’Esercito indiano, in una conferenza stampa tenuta oggi in vista della Giornata dedicata alla forza armata, che si celebrerà il 15 gennaio. L’alto ufficiale ha assicurato che il dispiegamento di forze lungo la Linea di controllo effettivo (Lac), la zona contesa, è adeguato e pronto ad affrontare qualunque situazione, mentre proseguono i colloqui. “Siamo riusciti a risolvere cinque delle sette questioni che erano sul tavolo. Continuiamo a parlare sia a livello militare sia diplomatico. Abbiamo riserve a sufficienza per affrontare qualsiasi evenienza”, ha affermato Pande. Il capo di Stato maggiore dell’Esercito indiano, inoltre, ha detto che i tentativi di cambiare lo status quo lungo la Lac sono stati impediti e che negli ultimi tre anni è stata intensificata la costruzione di infrastrutture nel Ladakh, per un costo di 13 miliardi di rupie. Nel Ladakh orientale, ha precisato, sono stati completati alloggi per 55 mila militari negli ultimi due anni. (segue) (Inn)