India: capo Stato maggiore Esercito, situazione al confine con Cina stabile ma imprevedibile (4)

- Dopo il disimpegno militare delle rive del lago Pangong, nel febbraio del 2021, e del punto di pattugliamento 17A sulle alture di Gogra, nell’agosto del 2021, si è creata una situazione di stallo, fino al disimpegno dell’area di Gogra-Hot Springs, punto di pattugliamento 15, completato il 12 settembre scorso. Le questioni aperte riguardano soprattutto altri due punti di attrito significativi: Demchok e le pianure di Depsang. L’ultimo ciclo di colloqui militari, il 20 dicembre, si è concluso con un comunicato congiunto, secondo il quale le parti, in “una discussione franca e approfondita”, hanno scambiato opinioni sulle questioni rimanenti “in modo aperto e costruttivo”, tenendo presente l’indicazione dei rispettivi leader di risolvere le questioni “al più presto per agevolare il ripristino della pace e della tranquillità”. Nel frattempo è stato concordato di mantenere la sicurezza e la stabilità sul terreno, di rimanere in contatto e in dialogo e di lavorare per una soluzione “reciprocamente accettabile”. (segue) (Inn)