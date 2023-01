India: capo Stato maggiore Esercito, situazione al confine con Cina stabile ma imprevedibile (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Un altro fronte sensibile è il settore orientale della Lac. Il 9 dicembre truppe cinesi e indiane si sono scontrate in corrispondenza dell’Arunachal Pradesh, in gran parte rivendicato dalla Cina come Tibet meridionale o Zangnan. L’episodio, rivelato inizialmente dall’agenzia di stampa indiana “Asian News International” (“Ani”), è stato successivamente confermato dai governi dei due Paesi, che si sono scambiati accuse riguardo alla responsabilità dell’accaduto. Il ministro della Difesa indiano, Rajnath Singh, ha dichiarato che fra le truppe c’è stata una “colluttazione fisica” che “ha provocato feriti ad alcuni membri del personale da entrambe le parti”; a seguito dell’incidente, l’11 dicembre, i comandanti locali si sono riuniti per risolvere la questione secondo i meccanismi stabiliti. (Inn)