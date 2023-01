Palermo: sindaco Lagalla, scomparsa Biagio Conte lascia vuoto incolmabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scomparsa di Biagio Conte lascia un vuoto incolmabile a Palermo. Lo scrive sui social il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. "Anche nelle ultime ore più drammatiche tutta la città si è stretta attorno a fratel Biagio, a testimonianza del valore dell’eredità umana che oggi ci lascia e che non dobbiamo disperdere". "Resterà per me indimenticabile l’ultimo incontro di pochi giorni fa con Biagio Conte - ricorda Lagalla - durante il quale mi ha raccomandato di non dimenticare mai i poveri. Di fatto, un’eredità lasciata alla città da custodire con senso di responsabilità. È con questo spirito che l’amministrazione e la nostra comunità devono stare vicini alla Missione Speranza e carità che continuerà a essere un punto di riferimento per Palermo anche se da oggi dovrà fare a meno del suo fondatore, della sua guida, che resterà comunque fonte di ispirazione per tutti noi", conclude il primo cittadino di Palermo. (Rin)