Kosovo-Serbia: consigliere Usa Chollet, urgente formare Associazione dei comuni serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessaria la formazione urgente dell'Associazione dei comuni serbi nel nord del Kosovo (Zso) e la normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina. Lo ha dichiarato il consigliere del Dipartimento di Stato Usa, Derek Chollet, il quale ha aggiunto che gli Stati Uniti "non sostengono accordi contrari alle decisioni della Corte costituzionale di Pristina". Lo riporta la stampa serba. "Siamo in un momento critico del dialogo", ha affermato Chollet, "e Belgrado e Pristina dovrebbero unirsi urgentemente al dialogo guidato dall'Unione Europea", che, come ha affermato, "sta lavorando a un accordo globale per la normalizzazione di relazioni incentrate sul riconoscimento reciproco". Chollet ha incontrato ieri a Pristina l'inviato speciale degli Stati Uniti d'America per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, l'ambasciatore statunitense a Pristina, Jeffrey Hovenier, oltre che i rappresentanti della Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo). (Seb)