Iraq: premier Sudani riceve omologo curdo Barzani, focus su questioni comuni

- Il primo ministro dell’Iraq, Muhammad al Sudani, ha ricevuto l’omologo della regione del Kurdistan, Masrour Barzani, per discutere di “questioni chiave tra Erbil e Baghdad”, tra qui il bilancio federale 2023. Lo riferisce l’emittente curdo-irachena “Rudaw”. In questa occasione, Barzani ha ricordato che i governi possono risolvere le loro controversie “se c’è l’intenzione”. "Incontro tempestivo e produttivo con il primo ministro iracheno sui modi per cooperare in materia di energia, sicurezza e bilancio", ha dichiarato su Twitter il premier curdo dopo l’incontro. Barzani ha anche incontrato il presidente iracheno Abdul Latif Rashid, il presidente del parlamento Mohammed al Halbousi e il capo del Consiglio giudiziario supremo dell'Iraq Faiq Zaidan. È la prima visita di Barzani a Baghdad dalla formazione dell’attuale governo iracheno. (Res)