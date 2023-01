Irlanda del Nord: ministro Esteri Cleverly, "effettive differenze" tra Uk e Ue su Protocollo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, ha dichiarato che Londra e Bruxelles hanno ancora "effettive differenze" sugli accordi commerciali post-Brexit per l'Irlanda del Nord, nonostante le recenti speranze di progresso nel porre fine alla situazione di stallo. Durante la visita a Belfast, Cleverly ha affermato che non si sarebbe affrettato a firmare un accordo con Bruxelles sul Protocollo dell'Irlanda del Nord senza garantirne la sostenibilità. "Non stiamo fissando tempistiche. Non stiamo fissando scadenze. Vogliamo risolvere questi problemi il più rapidamente possibile, ma ci sono ancora lacune che devono essere risolte", ha detto Cleverly. Tuttavia questo ha innescato una disputa locale poiché Cleverly si è rifiutato di permettere a Mary Lou McDonald, capo del partito nazionalista Sinn Féin, di partecipare ai colloqui. L'assenza di McDonald ha causato anche la mancanza ai colloqui del Partito Social Democratico e Laburista (Sdlp). (Rel)