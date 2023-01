Biagio Conte: Mattarella, punto di riferimento della solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho appreso con profondo dolore la triste notizia della morte di Fratel Biagio, punto di riferimento, non soltanto a Palermo, per chi crede nei valori della solidarietà e della dignità della persona, che ha testimoniato concretamente, in maniera coinvolgente ed eroica". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una nota del Quirinale. "Il rimpianto e la riconoscenza nei confronti di Biagio Conte vanno espressi consolidando e sviluppando anche in futuro le sue iniziative affinché il ricordo della sua figura sia concreto e reale, così come è stato il suo esempio", conclude il capo dello Stato. (Com)