- Il capo negoziatore per il clima della Cina, Xie Zenhua, ha incontrato ieri il suo omologo statunitense, John Kerry. Lo ha reso noto il ministero dell'Ecologia e dell'ambiente cinese, secondo cui i due funzionari hanno concordato di mantenere le comunicazioni tra i rispettivi Paesi per far fronte congiuntamente alla sfida del mutamento climatico. (Cip)