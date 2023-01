Regno Unito: centrale elettrica a carbone resterà aperta due anni in più del previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La centrale elettrica a carbone Ratcliffe-on-Soar del Nottinghamshire, al centro del Regno Unito, rimarrà aperta per due anni oltre la data di chiusura prevista su decisione del governo, a causa dell'attuale crisi energetica. Come riporta il quotidiano "The Guardian", Ratcliffe-on-Soar doveva inizialmente chiudere nel 2022, ma è stata annunciata una proroga fino al settembre 2024. La chiusura pianificata faceva parte del tentativo del governo di rimuovere il carbone dalla produzione di energia del Regno Unito per ridurre le emissioni di carbonio. Tuttavia, la guerra in Ucraina ha portato il Paese a boicottare il gas russo e di conseguenza sono stati stipulati contratti di emergenza tra i fornitori di energia e National Grid per mantenere aperte le centrali a carbone come opzioni di riserva. (Rel)