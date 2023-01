Spagna: a novembre 2022 compravendite immobili diminuite dell'8,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre dello scorso anno il numero di compravendite di case in Spagna è sceso dell'8,2 per cento su base annua con 58.942 transazioni, mentre il prezzo medio al metro quadro si è attestato a 1.570 euro, l'1,2 per cento in più rispetto al novembre 2021. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dal Consiglio generale del notariato spagnolo. Per quanto riguarda le comunità autonome, la compravendita di abitazioni è diminuita in 15 di esse rispetto all'anno precedente ed è aumentata solo in Estremadura (+1,5 per cento) e Castiglia e León (+1,3 per cento), mentre i cali più forti si sono registrati in Navarra (-37,4 per cento), La Rioja (-30,4 per cento), Cantabria (-22,9 per cento), Asturie (-16,9 per cento), Isole Baleari (-16,7 per cento) e Castiglia-La Mancia (-15,5 per cento). (Spm)