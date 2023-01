Romania-Svezia: ministri Esteri a colloquio, focus su ingresso di Bucarest in area Schengen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza svedese di turno dell'Ue sarà coinvolta attivamente nel percorso di adesione della Romania all'area Schengen. Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri svedese, Tobias Billstrom, in qualità di rappresentante della presidenza del Consiglio europeo nel primo semestre del 2023, durante un colloquio telefonico con il capo della diplomazia romena, Bogdan Aurescu. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Bucarest con un comunicato. Aurescu ha ringraziato la sua controparte svedese per il sostegno e ha espresso fiducia in una cooperazione attiva e sostanziale con la presidenza svedese al fine di registrare alcuni sviluppi positivi su questo percorso.(Rob)