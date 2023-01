© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino a metà mattina su Alpi e Prealpi nuvolosità irregolare; quindi ampie schiarite in giornata. Sulla Pianura e su Appennino nubi basse, foschie e nebbie in dissolvimento e sollevamento in giornata con passaggio a cielo velato. Debole nevischio sulle Alpi di confine, e neve oltre 1300 metri. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. In Pianura minime intorno a 1°C, massime intorno a 9°C. (Rem)