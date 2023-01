Sardegna: assessore Agricoltura, consorzi bonifica ricchezza per il territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I consorzi di bonifica rappresentano una ricchezza per il territorio e per questo, sono una risorsa da favorire ed incentivare con qualsiasi mezzo a nostra disposizione”. Lo ha detto l’assessore regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta, a margine del primo incontro, con i Consorzi di Bonifica di tutta la Sardegna. “I consorzi di bonifica – dice l’assessore dell’Agricoltura – svolgono un ruolo fondamentale in termini di difesa del suolo, tutela ed uso delle risorse idriche e salvaguardia ambientale. La riunione odierna, di natura conoscitiva, ha dato la possibilità ai partecipanti di avanzare proposte future e progetti, che ho ascoltato attivamente. Abbiamo accolto le idee e le proposte pervenute con spirito positivo in vista della futura cooperazione”, ha concluso Satta. (Rsc)