Spagna: Ad di Vodafone Deegan lascerà l'incarico il 31 marzo

- Colman Deegan, amministratore delegato (Ad) di Vodafone Spagna, ha informato l'azienda della sua decisione di lasciare la carica il 31 marzo prossimo. In un comunicato, Vodafone ha affermato di aver già avviato un processo di selezione di un nuovo Ad per le attività spagnole. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", la partenza di Deegan coincide con un ulteriore peggioramento dei risultati di Vodafone Spagna. Nel primo semestre fiscale, conclusosi a settembre, l'operatore ha registrato un fatturato totale di 1,9 miliardi di euro, in calo del 6 per cento, con ricavi da servizi pari a 1,7 miliardi, in calo del 4,5 per cento. La società di telecomunicazioni è stata danneggiata dalla forte concorrenza nel settore, soprattutto nel segmento low cost perdendo lo scorso anno 165 mila linee di telefonia mobile e 111 mila linee di telefonia fissa. (Spm)